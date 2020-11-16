Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале. ФОТОрепортаж

В Главном военном клиническом госпитале Киева всегда лечиться непросто, а в условиях распространения коронавируса добавились новые трудности.

О своем опыте в Facebook рассказал Герой Украины полковник Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

Он заболел COVID-19 и через неделю начал чувствовать дискомфорт и покалывание в груди, поэтому обратился в госпиталь.

"Для осмотра врачом я должен иметь напечатанный результат положительного тестирования. Чтобы получить его, надо отстоять очередь, в которой находятся как положительные на COVID люди, так и отрицательные. Стоят в пределах коридора, выделенного лентой. Возвращаясь от окна, проходят мимо друг друга. А это уже риск распространения болезни.

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Получив свой результат по указанию медицинского работника направился в инфекционное отделение. Там меня опять направили на улицу, "идите налево, пройдите по периметру здания, там увидите палатку, там вас и будут принимать".

Найдя палатку, становлюсь 12-м в очередь. Слушаю разговоры, иногда задаю уточняющие вопросы и понимаю, что люди разные собрались: и больные COVID, и не больные. Кому-то нужна консультация врача (у них воспаление легких, но тест отрицательный). Кому-то (таких была половина) надо просто продлить больничный. Кстати некоторые из этой категории продлить больничный пытались третий день подряд. Остальные были как я, больные COVID.

Рядом с входом в здание, где осуществлялся прием, оборудована палатка для обогрева. Соответственно, в нее заходят и больные, и не больные COVID. В середине палатки температура незначительно выше, чем на улице, однако ветер не ощущается. Рядом со мной в очереди стоит женщина из ССО. У нее воспаление, сильный кашель и положительный тест.

Проходит час ожидания на улице. Наконец, из здания вышел первый осмотренный больной. В середину зашло следующих три. Далее, на одного больного в среднем тратилось 30-50 мин времени.

Мы выяснили, что прием осуществляет только один врач. Больше нет. Очередь росла быстро. Подошел мой коллега с воспалением легких, на COVID только протестировался. Результат должен был получить через несколько дней. Его направили на консультацию в инфекционное. Он увидел картину, посчитал время ожидания и решил просто уйти", - рассказывает Собко.

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В этот момент прибыл полковник из Командования Медсил ВСУ с майором, которым Собко рассказал о ситуации. Тот пообещал, что разберется.

"Вскоре рядом с палаткой появился начальник госпиталя и другие офицеры. Долго совещались. В конце концов разошлись, не сообщив результат возмущенным такой организацией больным.

Результат я сам узнал: тем, кому надо продлить больничный - идти в поликлинику; остальных, кто на прием - ждать дальше, врачей попытаются добавить. И самое главное: на палатке обогрева необходимо повесить соответствующую бирку. Последнее было выполнено через 15 минут", - пишет Собко.

Он стал в очередь 9:50, а зашел к врачу в 13:15. Все это время был на улице.

Собко неприятно удивили и условия, в которых работает медперсонал и ведется прием.

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"Возникает несколько вопросов к руководству госпиталя:

- Сколько здоровых людей заразится COVID от тех больных, которые так хаотично блуждают по территории?

- Почему люди с воспалением легких должны часами стоять на морозе?

- Неужели надлежащая организация оказания помощи требует значительных ресурсов?", - пишет Собко.

"Каждый раз, когда приходится пройти лечение в этом учреждении, а таких случаев было три, это лечение проходит с большим стрессом, жалобами и разборками. Это связано то с бесконечным ожиданием приема (иногда по несколько дней), то с борьбой с "родственниками, знакомыми, генералами или уважаемыми полковниками", которые идут вперед, а ты подожди, то с постоянными случаями хамства со стороны медперсонала и руководства. Меня удивляло одно: я - подполковник, полковник со временем и ко мне отношение, как не к человеку. А как же тогда относятся к солдатам, к младшим или старшим офицерам, которые не могут поставить людей на место или никому пожаловаться?" - задается вопросом Собко.

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