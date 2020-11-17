Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж
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Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов предстанет перед судом
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.
По данным ведомства, в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.
Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.
Следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.