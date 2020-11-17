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Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж

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Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов предстанет перед судом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

По данным ведомства, в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.

Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.

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Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 01
Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 02
Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 03
Фото: сайт ГБР

Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 04

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
  • темний лорд
    В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
  • Калибан
    Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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