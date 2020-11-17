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Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП. ФОТОрепортаж

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Пять автомобилей, среди которых бензовоз, стали участниками аварии на харьковской окружной дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

16 ноября около 19:00 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей "Daewoo" и "Renault".

На место выезжала следственно - оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств ДТП, в служебный автомобиль сотрудников полиции "Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль "Volkswagen" под управлением 36-летнего мужчины.

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 01

Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. в результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил указанный грузовик. Утечку топлива ликвидировали наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

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Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 02

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника издание "Суспильне".

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 03

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 04
Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 05
Фото: Суспильне

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 06
Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 07
Фото: сайт Нацполиции

Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
  • Orel Orlov
    На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
  • Руслан Кравченко d7dac6db
    Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
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