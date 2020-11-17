Новости Фото

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

12 65495
Полиция Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении их служебных обязанностей.

Смотрите также: Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу. ФОТОрепортаж

В соцсетях сообщается, что участники акций перекрыли движение на ул. Грушевского в обоих направлениях.

Кроме того, представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пытались сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 01

Читайте также: Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 02Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 03Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 04

Фото - РБК-Украина, ТСН

Читайте также: Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

Во вторник, 17 ноября, в центре Киева проводятся две акции. В 9:00 у здания Кабинета министров Украины началась акция протеста с участием предпринимателей и представителей бизнеса "Кабмин на карантин!". Организаторы - объединение предпринимателей "Рада Міст Захист ФОП". В 9:30 возле Верховной Рады началась акция малых предпринимателей "Право на труд!" с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – SaveФОП.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Oljik
    Твій коментар сьогодні на першому місці по рівню упоротості і зебілізму. Вітаю! Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 6164
  • Aleks_19 Bezrodniy
    фопы вспоминают что нужно выходить на акции только тогда, когда это касается их бабла. А в остальном все голосовали за зедебила и поддерживают его политику.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    ФОПы могут ответить как преЗедент, "мы вам ничего не должны".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости