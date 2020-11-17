Погоревший на $160 тыс. взятки экс-депутат Полтавского райсовета предстанет перед судом. ФОТО

Полтавской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Полтавского районного совета и двух его сообщников по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, обвиняемые получили 160 тыс. долларов США от представителя научного учреждения за влияние на принятие решения должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области о предоставлении разрешений на изготовление проектов землеустройства земельных участков общей площадью почти 100 га.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управление Главного управления Нацполиции в области при оперативном сопровождения Управления СБУ в Полтавской области.

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