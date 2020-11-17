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Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев. ФОТОрепортаж

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В интернете появились фото разбитой трассы международного значения, ведущей на Кишинев. Ее использование в Николаевской области представляет угрозу для жизни.

Соответствующие фотографии на своей Facebook-странице опубликовала журналист Елена Шворак, передает Цензор.НЕТ.

"М-13. Трасса международного значения. Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас (Кировоградская область. - Ред.) латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области - 1-2 передачи и ползем. 20 км 2 часа", - написала она.

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По словам Шворак, "плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами - как живые. Местами провалы достигают полуметра".

Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 01
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 02
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 03
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 04
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 05
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 06

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Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 07

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Топ комментарии

  • Eugeniusz 1
    Жлобье перегрузами розбило дорогу...
  • Шрек Баблокат
    перегруженные фуры..
    нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
    и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Какой поползень?! Это трасса "Кишинев-Полтава". И она вся такая. Раньше я в село к матери доезжал за 40 минут, сейчас за 2,5 - 3 часа. Вот бы асфальтом с нее полечить Зе.
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