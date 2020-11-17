Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев. ФОТОрепортаж

В интернете появились фото разбитой трассы международного значения, ведущей на Кишинев. Ее использование в Николаевской области представляет угрозу для жизни.

Соответствующие фотографии на своей Facebook-странице опубликовала журналист Елена Шворак, передает Цензор.НЕТ.

"М-13. Трасса международного значения. Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас (Кировоградская область. - Ред.) латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области - 1-2 передачи и ползем. 20 км 2 часа", - написала она.

Читайте также: 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав

По словам Шворак, "плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами - как живые. Местами провалы достигают полуметра".













Читайте также: Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону