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Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор "дани" с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности" в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте ГБР во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, чиновник "Укртрансбезопасности" систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 тыс. грн до 100 тыс. грн. Перевозчики ежемесячно должны были платить деньги за не проведение проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, на соблюдение законодательства при грузовых перевозках и перемещении грузовиков международного сообщения", - говорится в сообщении.

По его данным, чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдаче разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах.

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В течение сентября-ноября 2020 года задокументировано более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тыс. грн.

Следователи ГБР 16 ноября задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части неправомерной выгоды за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении.

Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор дани с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР 01
Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор дани с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР 02

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • nevs nevs
    На его место прийдёт такой же,увы...
  • faust7808
    Наладил не наладил , главное - наврез кому доля шла???
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Даже лучше и изворотливей.
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