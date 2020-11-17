Манифест массового убийцы: СБУ не допустила поставки экстремистской литературы в одну из соседних стран. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины не допустила поставки в одну из постсоветских стран экстремистской литературы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях на Киевщине. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.

В ноябре мужчина заказал три партии книг. Аванс перечислил на банковскую карту. Он также оплачивал отправку товара через одного из почтовых операторов.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование .

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Для блокировки переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправке заказчику.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также к спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для целенаправленной провокации против Украины", - сказано в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.

Спецоперация проводилась сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.



Фото: сайт СБУ

Напомним, 15 марта 2019 года - за неполные 20 минут Брентан Таррант обошел две мечети в городе Крайстчерч, третьем по размеру в Новой Зеландии, и на глазах у тысяч пользователей "Фейсбука" расстрелял 47 мужчин и четыре женщины. Самому пожилому убитому было 77 лет, самому младшему - три года. Еще 49 человек были ранены.

Через две минуты после завершения трансляции Тарранта арестовали. Сейчас он под судом, но его тексты продолжают путешествовать по сети.