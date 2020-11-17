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"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.

В начале заседания народные депутаты решили, что на текущей неделе будет только одно пленарное заседание - сегодня. Остальные дни они будут работать в комитетах.

Затем с заявлением выступил Петр Порошенко: "Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях".

Далее премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ходе борьбы с коронавирусом. В частности, Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине". Премьер также сообщил, что если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям. Кроме того, по его данным, первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021. По его словам, необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет: сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом.

Затем нардепы решили работать сегодня до исчерпания вопросов повестки дня.

Тем временем, под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". В ходе акции протеста за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина.

Далее Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей. Вмнесте с тем. Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней

Кроме того, в ходе заседания нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 01

"Слуга народа" Галина Третьякова и Михаил Папиев (ОПЗЖ) обнимаются.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 02

Петр Порошенко ("ЕС") здоровается с Софией Федыной.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 03

"Слуги народа" Сергей Мандзий и Николай Стефанчук.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 04

Внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов общаются с коллегой из "Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 05

Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 06
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 07

Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыл на заседание Рады.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 08

Шмыгаль отчитался о борьбе с коронавирусом.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 09
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 10

Олег Волошин (ОПЗЖ) решил под столом прочесть сообщение от "лисички", которую он просил отдохнуть. В ответ "лисичка" назвала Волошина любимым и "котенушком" и рассказала, что сейчас "подремлет", сходит в бассейн, а после уже поспит.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 11

Даниил Гетманцев (СН) показывает что-то на телефоне Александру Салийчуку (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 12

И.о. председателя парламента вице-спикер Елена Кондратюк и глава фракции СН Давид Арахамия.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 13

Александр Дубинский (СН)

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 14

Депутаты не упускают возможности пообщаться с министрами.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 15

"Защита депутата": респиратор и очки

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 16

Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 17
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 18

"Слуги народа" Сергей Мандзий и Максим Павлюк смотрят фотожабы на полицейских.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 19
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 20

"Слуга народа" Андрей Задорожный читает сообщения в официальном чате фракции. Парламентариев просят "не вестись на манипуляции" относительно фискализации ФЛП. 


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 21

Артур Герасимов ("ЕС") и Михаил Радуцкий ("СН").


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 22

Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) рассматривает фотожабы на президента Владимира Зеленского в "Феофании".


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 23
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 24

Шилов Геннадий отменяет встречу из-за коронавирусной болезни у тещи и жены.

Отметим, что Шилов Геннадий Шотович значится офицером в воинской части А 0105 (Киев, Командование сухопутных войск Украины).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 25

Николай Галушко (СН) увлеченно слушает отчет Шмыгаля о борьбе с коронавирусом.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 26

"Слуга народа" Александр Салийчук "распространяет" среди коллег услуги "SoMo bot" (чат-бота для мониторинга СМИ)

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 27
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 28
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 29

Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 30

"Слуги народа".


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 31

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в новом образе.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 32

Приветственные объятия Даниила Гетманцева (СН) и Сергея Бабака (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 33

Юлия Тимошенко пришла в президиум с цветами поздравить вице-спикера Елену Кондратюк с днем рождения.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 34

"Слуга народа" Оксана Дмитриева.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 35

Объятия Дмитриевой и Максима Перебыйниса (СН). 

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 36

Анатолий Драбовский (СН) смеется над правительственной телеграммой.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 37

Нардепа рассмешил внешний вид и бумага телеграммы.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 38
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 39

Далее "слуга народа" обсудил работу "Укрпочты", что называется не стесняясь в выражениях.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 40

Сергей Евтушок ("Батькивщина") и Сергей Литвиненко (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 41

Виктор Чорный (ОПЗЖ) переписывается с Любовецкой Витой. Отправил ей ссылку на материал о предстоящей "смерти доллара".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 42

Илья Кива (ОПЗЖ) пишет "прямое распоряжение" Полтавской областной организации. Кива распорядился не посещать "шабаши, устраиваемые саботажником Сазоновым".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 43

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 44

Шмыгаль после отчета возвращается в правительственную ложу.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 45

"Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 46

Министр обороны Андрей Таран общается с нардепами.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 47

Члены Кабмина в Раде.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 48

"Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 49

Павел Бакунец ("Довіра", избран по 122-му округу во Львовской области) обсуждает скандал с земельным участком на Львовщине. Бакунец предлагает не вмешиваться, а вместо этого построить дом ученика в Янове.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 50

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Sila Sahin
    "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
  • Підлога Маккартні
    Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
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  • Ksenia VB
    Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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