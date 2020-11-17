"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж
В начале заседания народные депутаты решили, что на текущей неделе будет только одно пленарное заседание - сегодня. Остальные дни они будут работать в комитетах.
Затем с заявлением выступил Петр Порошенко: "Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях".
Далее премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ходе борьбы с коронавирусом. В частности, Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине". Премьер также сообщил, что если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям. Кроме того, по его данным, первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021. По его словам, необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет: сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом.
Затем нардепы решили работать сегодня до исчерпания вопросов повестки дня.
Тем временем, под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". В ходе акции протеста за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина.
Далее Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей. Вмнесте с тем. Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней.
Кроме того, в ходе заседания нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Галина Третьякова и Михаил Папиев (ОПЗЖ) обнимаются.
Петр Порошенко ("ЕС") здоровается с Софией Федыной.
"Слуги народа" Сергей Мандзий и Николай Стефанчук.
Внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов общаются с коллегой из "Слуги народа".
Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.
Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыл на заседание Рады.
Шмыгаль отчитался о борьбе с коронавирусом.
Олег Волошин (ОПЗЖ) решил под столом прочесть сообщение от "лисички", которую он просил отдохнуть. В ответ "лисичка" назвала Волошина любимым и "котенушком" и рассказала, что сейчас "подремлет", сходит в бассейн, а после уже поспит.
Даниил Гетманцев (СН) показывает что-то на телефоне Александру Салийчуку (СН).
И.о. председателя парламента вице-спикер Елена Кондратюк и глава фракции СН Давид Арахамия.
Александр Дубинский (СН)
Депутаты не упускают возможности пообщаться с министрами.
"Защита депутата": респиратор и очки
Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией.
"Слуги народа" Сергей Мандзий и Максим Павлюк смотрят фотожабы на полицейских.
"Слуга народа" Андрей Задорожный читает сообщения в официальном чате фракции. Парламентариев просят "не вестись на манипуляции" относительно фискализации ФЛП.
Артур Герасимов ("ЕС") и Михаил Радуцкий ("СН").
Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) рассматривает фотожабы на президента Владимира Зеленского в "Феофании".
Шилов Геннадий отменяет встречу из-за коронавирусной болезни у тещи и жены.
Отметим, что Шилов Геннадий Шотович значится офицером в воинской части А 0105 (Киев, Командование сухопутных войск Украины).
Николай Галушко (СН) увлеченно слушает отчет Шмыгаля о борьбе с коронавирусом.
"Слуга народа" Александр Салийчук "распространяет" среди коллег услуги "SoMo bot" (чат-бота для мониторинга СМИ)
Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым.
"Слуги народа".
Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в новом образе.
Приветственные объятия Даниила Гетманцева (СН) и Сергея Бабака (СН).
Юлия Тимошенко пришла в президиум с цветами поздравить вице-спикера Елену Кондратюк с днем рождения.
"Слуга народа" Оксана Дмитриева.
Объятия Дмитриевой и Максима Перебыйниса (СН).
Анатолий Драбовский (СН) смеется над правительственной телеграммой.
Нардепа рассмешил внешний вид и бумага телеграммы.
Далее "слуга народа" обсудил работу "Укрпочты", что называется не стесняясь в выражениях.
Сергей Евтушок ("Батькивщина") и Сергей Литвиненко (СН).
Виктор Чорный (ОПЗЖ) переписывается с Любовецкой Витой. Отправил ей ссылку на материал о предстоящей "смерти доллара".
Илья Кива (ОПЗЖ) пишет "прямое распоряжение" Полтавской областной организации. Кива распорядился не посещать "шабаши, устраиваемые саботажником Сазоновым".
Шмыгаль после отчета возвращается в правительственную ложу.
"Слуги народа".
Министр обороны Андрей Таран общается с нардепами.
Члены Кабмина в Раде.
"Слуги народа".
Павел Бакунец ("Довіра", избран по 122-му округу во Львовской области) обсуждает скандал с земельным участком на Львовщине. Бакунец предлагает не вмешиваться, а вместо этого построить дом ученика в Янове.
Фото: Цензор.НЕТ