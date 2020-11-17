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В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова. ФОТО

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В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова. ФОТО
В Верховной Раде нардепы "Голоса" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Постановление об отставке господина Степанова уже зарегистрировано в парламенте с июля. Сегодня мы должны были рассмотреть вопрос его отставки. Однако этого не произошло. В следующий раз Верховная Рада соберется не раньше первого декабря. Мы столько ждать не можем. Каждый день этого министра в должности - это смерти украинцев, ситуация, когда мы будем видеть ухудшение ситуации... Поэтому мы собираем подписи за внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения именно отставки господина Степанова. За первый час мы уже собрали 50 подписей", - сказала Стефанишина.

По словам Стефанишиной, пока постановление подписали нардепы "Голоса", часть нардепов "Слуги народа" и "Европейская солидарность".

Для созыва внеочередного заседания нужно 150 подписей.

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова 01

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    С идиотами у нас в стране, как раз, полный порядок...
  • Привет
    Как можно?? Он же с ослом в хороших отношениях...😃...и значит неприкосаем...
  • Sergii Ustim
    Че то мне кааца, что ЗЕленая биомасса уже достигла максимума в своих "успехах", и дальше будет только хуже, меняйте того Степанова или не меняйте...
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