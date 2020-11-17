Семеро бывших "зэков" организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция. ФОТО

"Дельцы" торговали метамфетамином, метадоном, опием и марихуаной. Теперь им всем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Группировка действовала в Никополе и Покрове Днепропетровской области.

"Лидером незаконного "бизнеса" стал 34-летний житель города Никополь. В настоящее время он находится под следствием за убийство и за преступления, связанные с наркотиками. Именно он отвечал за поставки наркотиков, контролировал их распределение между сбытчиками. Другие участники группы - две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 57 лет - принимали заказы, паковали по дозам и сбывали их "из рук в руки" наркозависимым", - сказано в сообщении.

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Сегодня полиция провела одновременно 18 обысков. Оперативники изъяли около килограмма метамфетамина, а также метадон, марихуану, ацетилированный опий, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, гранату РГД-5 и патроны разного калибра.

Стоимость изъятых наркотиков - более 170 тыс. грн.

Полицейские задержали троих активных участников группировки.

"За уголовные деяния им грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

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