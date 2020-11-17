Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов планирует уменьшить минимальную стоимость автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь до 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там объясняют, что согласно действующей редакции транспортный налог на дорогие автомобили привязан к минимальной заработной плате. Так, его должны платить владельцы легковых машин возрастом до 5 лет, стоимость которых соответствует размеру 375 минимальных заработных плат. Теперь же министерство хочет уменьшить порог до 200 минимальных заработных плат.

"По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1770000 грн. С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2250000 грн. Исходя из изложенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог", - пояснили в ведомстве.

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Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года в бюджеты общин поступило 183 400 000 грн, а за этот же период прошлого года - 242 400 000 гривен.

"Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение", - уверены в Минфине.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Если изменения будут приняты, то дополнительный транспортный налог будут платить владельцы авто от 1,2 миллиона гривен.

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