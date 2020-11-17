На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан. ФОТО

В ночь с 15 на 16 ноября в центре Львова трое полицейских из Черновцов, Ковеля Волынской области и Бережан Тернопольской области напали на двух ветеранов АТО. ГБР возбудило уголовное производство, ведется следствие. По словам пострадавших, полицейские были пьяны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Андрей Мочурад и Виктор Баранник в полночь с 15 на 16 ноября возвращались домой. В центре города на них напали трое парней.

"Мы просто шли и разговаривали, как вдруг трое молодых людей, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, потому что видели, что провоцируют на драку, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Я закрыл голову, оборонялся руками и ногами, чтобы закрыть голову. Один из них начал меня душить, а второй держал за руки, наносили четкие, мощные, целенаправленные удары по голове", - рассказывает Андрей Мочурад.

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У него многочисленные переломы носа, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга.

"Я в шоке, у меня синяк под глазом, ушибы мягких тканей, меня укусили за палец, когда я пытался освободиться. Мы не трогали никого, просто пытались отойти. Они нецензурно выражались, один был очень агрессивно настроен, повалил меня на землю. Запах алкоголя я слышал от двух. Мы не были в военной форме", - говорит пострадавший Виктор Баранник.

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Нападавших задержали патрульные полицейские. Вместе с пострадавшими их отвезли в Галицкий райотдел.

"Мне отказали в требовании, чтобы нападающих протестировали на алкоголь и наркотики. В райотделе полиции узнал, что они полицейские, работающие в других областях, потому что они хвастались, что им ничего не будет, что родственники "отмажут". Мне родственники двух напавших звонили и просили забрать заявление. Я не согласился, потому что потом такие будут служить в "Беркуте" и нас бить. Они были нетрезвые. Нас отвезли в больницу скорой помощи, там мы сдали анализы крови, попросили об этом. Ни я, ни Виктор не употребляли алкоголь", - говорит Андрей Мочурад.

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Пострадавшие написали заявление. Дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УКУ) расследует теруправление ГБР во Львове.

"Установлено, что лица, которые могут быть причастны к указанному правонарушению, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения", - сообщил замначальника второго следственного отдела теруправления ГБР во Львове Максим Смильский.

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Нападающим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.