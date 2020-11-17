На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Андрей Мочурад и Виктор Баранник в полночь с 15 на 16 ноября возвращались домой. В центре города на них напали трое парней.
"Мы просто шли и разговаривали, как вдруг трое молодых людей, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, потому что видели, что провоцируют на драку, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Я закрыл голову, оборонялся руками и ногами, чтобы закрыть голову. Один из них начал меня душить, а второй держал за руки, наносили четкие, мощные, целенаправленные удары по голове", - рассказывает Андрей Мочурад.
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У него многочисленные переломы носа, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга.
"Я в шоке, у меня синяк под глазом, ушибы мягких тканей, меня укусили за палец, когда я пытался освободиться. Мы не трогали никого, просто пытались отойти. Они нецензурно выражались, один был очень агрессивно настроен, повалил меня на землю. Запах алкоголя я слышал от двух. Мы не были в военной форме", - говорит пострадавший Виктор Баранник.
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Нападавших задержали патрульные полицейские. Вместе с пострадавшими их отвезли в Галицкий райотдел.
"Мне отказали в требовании, чтобы нападающих протестировали на алкоголь и наркотики. В райотделе полиции узнал, что они полицейские, работающие в других областях, потому что они хвастались, что им ничего не будет, что родственники "отмажут". Мне родственники двух напавших звонили и просили забрать заявление. Я не согласился, потому что потом такие будут служить в "Беркуте" и нас бить. Они были нетрезвые. Нас отвезли в больницу скорой помощи, там мы сдали анализы крови, попросили об этом. Ни я, ни Виктор не употребляли алкоголь", - говорит Андрей Мочурад.
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Пострадавшие написали заявление. Дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УКУ) расследует теруправление ГБР во Львове.
"Установлено, что лица, которые могут быть причастны к указанному правонарушению, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения", - сообщил замначальника второго следственного отдела теруправления ГБР во Львове Максим Смильский.
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Нападающим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.