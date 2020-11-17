Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зробили це разом...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей
Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В операционной
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места
Стратегия развития малого бизнеса
Правда жизни
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Антитела
Лайфхак від влади
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих ...
Каждый проигрывает по-своему
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