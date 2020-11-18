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20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж

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В грузе бананов из Южной Америки были спрятаны 20 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Стоимость груза на черном рынке - почти 4 млн долларов. К контрабанде могут быть причастны сотрудники украинских контролирующих органов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - сказано в сообщении СБУ.

Следователи начали дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств).

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"Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов", - добавили в спецслужбе.

20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 01
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 02
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 03
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 04
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 05
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 06

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Топ комментарии

  • Raccoonenko
    Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
  • Підлога Маккартні
    Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
  • AbOriginal_UA
    А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
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