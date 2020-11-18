20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж

В грузе бананов из Южной Америки были спрятаны 20 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Стоимость груза на черном рынке - почти 4 млн долларов. К контрабанде могут быть причастны сотрудники украинских контролирующих органов.