Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили. ФОТОрепортаж

Оперативники внутренней безопасности полиции разоблачили в столице организованную преступную группу мошенников. Незаконно используя данные учреждения, которое официально занимается сертификацией транспортных средств, злоумышленники изготовляли и реализовывали от его имени поддельную документацию на автомобили, ввезенные в Украину из стран Евросоюза и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В марте 2020 работники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины вышли на след преступной группировки, причастной к изготовлению и сбыту фальшивых документов. Злоумышленники наладили схему производства и сбыта на территории Украины поддельных сертификатов на транспортные средства иностранной регистрации для их дальнейшей легализации и регистрации в сервисных центрах МВД Украины.

Для этого в сети Интернет они получили сведения о юридическом лице, сканкопию приказа о его назначении органом по сертификации для индивидуального утверждения транспортных средств, партий частей и оборудования, Министерством инфраструктуры Украины внесено в перечень назначенных органов сертификации колесных транспортных средств.

Организатор преступной группы - 32-летний житель столицы - создал вебресурс с номерами телефонов для принятия заказов от клиентов. В дальнейшем члены группы подделывали сертификаты соответствия колесных транспортных средств от имени указанного общества. К реализации мошеннической схемы он привлек жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 28 до 38 лет. Сообщники принимали заказы на сертификацию автомобиля, а после получения оплаты присылали фальшивые документы по почте. Клиентам объясняли, что работают дистанционно из-за карантинных мероприятий.

Установлено, что таким образом злоумышленники действовали более 200 раз и обманули граждан на сумму в почти миллион гривен.

По установленным фактам Киевской городской прокуратурой №7 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства фигурантов ОПГ оперативники внутренней безопасности НПУ, следователи Подольского управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски. Во время мероприятий обнаружены и изъяты бланки сертификатов, клише с подписями, поддельные печати официальных учреждений, устройство для штамповки, "черновая" документация, компьютерная техника, телефоны и сим-карты.

Сейчас организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст .28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 358 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения участникам группировки в виде содержания под стражей.

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За незаконные действия задержанным злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Фото: сайт полиции