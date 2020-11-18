Действующие и экс-чиновники КП КГГА с предпринимателями организовали схему по хищению 4 млн грн из бюджета Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Четырем лицам сообщено о подозрениях, среди них - действующий и бывший должностные лица коммунального учреждения КГГА и двое предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, организовала "схему" по разворовыванию средств руководитель коммунального учреждения одного из департаментов Киевской городской государственной администрации. Для этого она привлекла своего заместителя и физических лиц-предпринимателей. Те, в свою очередь, для участия в публичных закупках по организации и проведению культурно-массовых мероприятий привлекали подконтрольные им фирмы с признаками фиктивности.

В соответствии с договорами средства выделялись на аренду оборудования и помещений, где якобы проводились мероприятия. При выполнении этих услуг в течение 2018-2019 годов на счета обществ были перечислено более 4 млн гривен. В дальнейшем деньги были распределены между всеми участниками "схемы".

Однако правоохранители выяснили, что в большинстве случаев использовалось оборудование коммунального учреждения или оно предоставлялось собственниками помещений, где и происходили культурные мероприятия. При этом такие помещения в основном предоставлялись на безвозмездной основе, вместе с необходимым оборудованием. Кроме того, правоохранители установили факты, когда мероприятия вообще не проводились.

По результатам проведенных мероприятий полицейские сообщили о подозрении действующему директору и уже бывшему заместителю директора коммунального учреждения КГГА и двум физическим лицам-предпринимателям. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР. ФОТО





