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Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТО

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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины главаря одной из террористических группировок так называемой "ЛНР" суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведчики СБУ установили, что житель временно оккупированной Брянки Луганской области в ​​2015 году добровольно присоединился к террористической группировке "15-й батальон территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка СССР". К июлю 2017 он стал заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь подразделения ЛНР приговорен к 15 годам тюрьмы 01
Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь подразделения ЛНР приговорен к 15 годам тюрьмы 02

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Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А тепер, товариство слідкуємо уважно за руками. Я думав, чому це зелена влада останнім часом стала виносити заочні вироки так регулярно? А все просто. Є судовий вирок. Отже можлива амністія. Тому при впровадженні "плану Кравчука" в першу чергу амністуватимуть вже засуджених. А тих, кого не засудили, судитимуть вже після повернення Донбасу. І не факт, що закон по амністію буде діяти після цього. Тму саме зараз хочуть ЗАОЧНО!! засудити якнайбільше "апалчєнцов", щоб за сприятливих обставин якнайшвидше амністувати без скюудових розгляді і можливих попередніх РЕАЛЬНИХ!!! ув'язнень. От Антоненко сидить на попередньому ув'язненні без скюудового вироку вже скоро рік. А таке колорадське чмо буде амністоване, не відсидівши жодного дня.
  • Tommy Lee
    А, то його нема в Україні? Тому й суд такий сміливий, і вирок 15 років. Був би тут, сказали б "...іди й більше не гріши..." (с) Ото буде сміху, якщо він приїде і йому прийдеться давати умовний термін, мовляв, "..оні же наши люді..." Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2486
  • Николай Журавель 28f686bb
    потоки контрабаса??? Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9367
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