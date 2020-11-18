Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины главаря одной из террористических группировок так называемой "ЛНР" суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведчики СБУ установили, что житель временно оккупированной Брянки Луганской области в ​​2015 году добровольно присоединился к террористической группировке "15-й батальон территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка СССР". К июлю 2017 он стал заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.





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Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.