Автобус с пассажирами обстреляли из пневматики в Чернигове, фирма говорит, что это третье нападение за 2 месяца. ФОТО

18 ноября в половине пятого утра в Чернигове неизвестные обстреляли пассажирский автобус из пневматического оружия. Автобус ехал в Киев. В салоне в это время было 3 пассажира, никто не травмировался.

Об этом сообщает перевозчик - фирма "Автолюкс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Неподалеку от места плановой остановки водитель услышал хлопок, а потом звон разбитого стекла. Отъехав на безопасное расстояние, он остановил автобус, сообщил информацию диспетчеру и вызвал полицию. Пассажиров забрал другой автобус.

"Характер повреждений автобуса может свидетельствовать об обстреле из пневматического оружия", - заявили в "Автолюксе".

Читайте на Цензор.НЕТ: Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют. ФОТОрепортаж

Это уже третье нападение на рейсовые автобусы фирмы в Чернигове. Ночью 2 октября неизвестные в масках напали на автобус, повредили лобовое стекло и полностью выбили боковые рамы. 10 ноября разбили лобовое стекло автобуса, который двигался в автопарк.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщила пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк, все детали события устанавливает следствие. Все три нападения расследуются в рамках уголовного производства по факту хулиганства.