Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Свободы в Киеве патрульные полицейские заметили маршрутку, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и находился без маски при перевозке пассажиров. При общении с ним выяснилось, что он пребывал под воздействием наркотиков. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.