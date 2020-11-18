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Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На проспекте Свободы в Киеве патрульные полицейские заметили маршрутку, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и находился без маски при перевозке пассажиров. При общении с ним выяснилось, что он пребывал под воздействием наркотиков. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

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Отмечается, что как только полицейский подошел к водительской двери, маршрутчик сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств.

Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 01
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 02
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 03
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 04
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 05
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 06
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 07

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    для комплекта еще нужен труп в багажнике)
  • віктор федорович 31ee1569
    Внимание! На видео присутствует русская лексика.
  • Propan
    категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
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