Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище. ФОТОрепортаж

В хранилище отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) на территории Чернобыльской зоны отчуждения 18 ноября загрузили первую партию отработанного ядерного топлива для длительного хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, речь идет о более 90 тепловыделяющих сборок общим весом около 20 тонн, которые были сняты с первого, второго и третьего энергоблоков ЧАЭС, и временно хранились в хранилище "мокрого" типа.

Новое хранилище ядерного топлива построено на средства ЕБРР, а исполнитель работ - американская компания Holtec, рассказал Максим Шевчук, заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. По его словам, американские технологии, использованные на ХОЯТ-2, позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих ста лет. Чиновник уточняет, что сейчас мировая наука движется в сторону переработки и повторного использования ядерного топлива, поэтому в течение следующего столетия Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно и/или перерабатывать его.

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Сейчас в "мокром" хранилище Чернобыльской АЭС хранится около 21 тысячи тепловыделяющих сборок. В течение следующих 10 лет их будут постепенно перевозить на ХОЯТ-2, высушивать, складывать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение, планируют в администрации ЧАЭС.

Напомним, в сентябре 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Его строительство длилось 20 лет.

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