США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба. ФОТО

В Мариупольском отряде морской охраны презентовали строительство военных городков для подразделений морской охраны Госпогранслужбы по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Строительство новых объектов начато в рамках проекта поддержки развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины правительством США через Программу по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения, Государственный департамент США. Практическая реализация проекта предусматривает строительство и обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы особых подразделений Морской охраны - отделов специальных действий.

Регулярно корабельно-катерным составом Российской Федерации осуществляются откровенно провокационные действия как в отношении гражданских судов (остановка и затянутый обзор, искусственные препятствия при прохождении Керченского пролива и др.), так и к корабельно-катерному составу Морской охраны и ВМС ВСУ (опасное маневрирование, создание навигационной опасности, препятствование движению рекомендованными путями, направление лучей неопределенного типа в сторону кораблей, находящихся на службе в море и др.).

Исходя из такой обстановки, существует насущная необходимость иметь хорошо подготовленное, экипированное и способное быстро среагировать подразделение, который сможет при необходимости за считанные минуты присоединиться к определенной ситуации в море.

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Военные городки нового образца будут обустраиваться по современным стандартам НАТО. В объем заявленных работ кроме модульного городка контейнерного типа также включены капитальный ремонт гидротехнических сооружений и дноочистных работы. Это обеспечит компактное и целесообразное расположение подразделения и удобный пункт базирования корабельно-катерного состава, благодаря чему станет возможным максимально оперативный выход дежурного подразделения в море для выполнения служебных задач.

В интеллектуальную компоненту проекта также включено проведение тренингов для персонала по вопросам правоохранительной деятельности на море. Общая сметная стоимость проекта 4 млн долларов США. Конечная дата реализации - июнь 2021 года.

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"Этот проект позволит Госпогранслужбы увеличить возможности реагирования на изменения обстановки на море, начать модернизацию системы поддержки Морской охраны, а также в целом усилить потенциал Украины в охране государственной границы на море и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне", - отметили в ГПСУ.