Блокирована поставка некачественных железнодорожных запчастей российского производства на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки б/у запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовления данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.