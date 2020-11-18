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Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ. ФОТО

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В Государственном НИИ института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся ведомственные испытания образца беспилотного авиационного комплекса "PD-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВС Украины.

Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 01

БпАК "PD-2" украинского производства предназначен для ведения воздушной разведки в инфракрасном и оптическом диапазоне в любое время суток и осуществления корректировки огня артиллерии.

Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 02

"Военные ученые проводят тестирование в три этапа: лабораторный, наземный и летный. Во время них оцениваются боевые, эксплуатационные и технические характеристики авиационного комплекса и устанавливается соответствие полученных результатов требованиям Вооруженных Сил Украины в БпАК данного класса ", - говорится в сообщении.

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Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 03

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    эта новость за начало октября, а сам БПЛА разрабатывался и производится для арабского заказчика..
    ГосНИИ сертификации и испытаний может еще два года юзать это БПЛА, а ктому времени частники сделают уже третюю версию этого БПЛА..
    наше МинОбороны при предателе Таране проигнорировало этот БПЛА и не закупило ни одного образца..
  • Антон Куприянов
    Вот какой толк от него, если в военных минестерствах, и раде пруд пруди предателей ?!
  • Nikos KGB
    а где ядрен батон на нем???))))
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