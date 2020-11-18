Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ. ФОТО
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В Государственном НИИ института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся ведомственные испытания образца беспилотного авиационного комплекса "PD-2".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВС Украины.
БпАК "PD-2" украинского производства предназначен для ведения воздушной разведки в инфракрасном и оптическом диапазоне в любое время суток и осуществления корректировки огня артиллерии.
"Военные ученые проводят тестирование в три этапа: лабораторный, наземный и летный. Во время них оцениваются боевые, эксплуатационные и технические характеристики авиационного комплекса и устанавливается соответствие полученных результатов требованиям Вооруженных Сил Украины в БпАК данного класса ", - говорится в сообщении.