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Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в размере 500 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 01

По данным следствия, мошенники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности. При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 02

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части суммы - 250 тыс. долларов.

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Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 03

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 04

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
  • aleks kyb
    Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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