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"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний. ФОТОрепортаж

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"Укрзализныця" предлагает для проезда несколько видов вагонов-салонов, которые оборудованы ванной, кухней, залом отдыха и удобными кроватями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Вагон-салон - настоящий отель на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната", - говорится на сайте "Укрзализныци".

Количество мест составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона. Кроме того, вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

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"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" предлагают желающим заказывать вагон-салон не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда с помощью письменной заявки.

Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 01
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 02
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 03
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 04
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 05
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 06
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 07

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 08
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 09
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 10
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 11
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 12

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 13
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 14
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 15
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 16
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 17

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 18
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 19
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 20
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 21
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 22

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 23
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 24
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 25
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 26

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 27
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 28
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 29
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 30
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 31

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 32
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 33

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