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Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок. ФОТО

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Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок обнародовал информацию, что новоизбранному депутату Конотопского горсовета от этой политсилы Людмиле Игнатенко сожгли автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Конотоп. Сегодня. На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО "Свобода", начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома".

"В прошлом году, напоминаю, покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина. Неизвестные напали на националиста у его дома, после чего он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - подчеркнул Тягнибок..

Он продолжил: "В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность".

Тягнибок заявил, что расценивает нападение как политическую расправу и призвал правоохранителей тщательно расследовать это дело. 

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Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок 01

Топ комментарии

  • kisutwo
    Українці ******* націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
  • Татьяна Лайф
    Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
    Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
    Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
    То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
    Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
  • kelman muksat
    вы бы такие смелые перед ****** и ео *************** были ... Зе-бильё щмаркатое
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