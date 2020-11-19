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Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В результате пожара в одном из частных домов на Кировоградщине погибли двое взрослых и двое малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

18 ноября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар. В ходе тушения пожара веранды и домашней утвари обнаружены тела 4 человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.).

Сообщается, что в 14:10 пожар локализован на площади 30 м2 и в 14:52 - ликвидирован силами спасателей.

Причина пожара выясняется.

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Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС 01
Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС 02
Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС 03
Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

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