Киберполиция пресекла производство и сбыт контрафактного кофе под логотипами известных брендов: изъято 10 тонн продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщается на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что правонарушители в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Подделки они реализовали на интернет-площадках объявлений, выдавая свой товар за продукцию известных мировых производителей. Кроме того, организаторы имели подконтрольную сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю", - говорится в сообщении.
Проведено 16 санкционированных обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по месту изготовления и хранения поддельной продукции.
"По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тыс. упаковок с логотипами и товарными знаками мировых производителей кофе, оборудование для изготовления и фасовки, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции", - отметили в полиции.
По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн грн.
"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.