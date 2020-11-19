Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБ Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения.

Об ээтом особщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы, в частности, предотвратили незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не были предоставлены необходимые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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