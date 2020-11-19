Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв. ФОТО
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, еще в апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала. После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.
18 ноября полиция провела санкционированные обыски в офисе коллекторской компании.
В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Полиция установила, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в Интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях.
Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы и проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.