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26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одесской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве одинокой женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Болградское отделение полиции Одесской области.

43-летнюю пострадавшую с шестью ножевыми ранениями обнаружили вчера утром по месту жительства в одном из сел Болградского района. Следы с места преступления привели правоохранителей к ее 26-летнего односельчанину.

Выяснилось, что молодой человек был частым гостем убитой и в день преступления с ней выпивал. По словам подозреваемого, во время застолья ему внезапно послышался голос, приказал убить хозяйку. Он взял со стола нож и несколько раз ударил им женщину в шею.

"Окровавленное орудие преступления полицейские нашли дома у фигуранта, он спрятал его в туалете. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подзорении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого", - сообщила начальник следственного отделения Болградского ОП Наталия Старцева.

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26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 01
26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 02
26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • maravillo
    голос був гнусавий і молов хєрню?
  • faust7808
    Голос портнова или шария ?
  • Алекс S. Pоман
    Посмотрел очередной видосик солнцеликого 26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 249
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