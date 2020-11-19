Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Белой Церкви.
"Вчера вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что на повороте в село Руда произошло ДТП с пострадавшими. Заявитель сообщил, что на месте ДТП лежит неизвестный без признаков жизни. Транспортное средство отсутствует, однако на дороге остался знак от автомобиля марки Mercedes, похожий на логотип микроавтобуса", - рассказали в полиции.
Быстро приехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили 27-летнего пострадавшего без признаков жизни.
Около полуночи в селе Великополовецкое патрульный полицейский, находясь вне службы, обнаружил автомобиль, который подпадал под ориентировку.
Водителя транспортного средства разыскали сотрудники отдела полиции, которые в дальнейшем выяснили, что водитель этого автомобиля совершил ДТП и скрылся с места совершения ДТП.