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Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся. ФОТО

13 05017
Белоцерковский патрульный в свой выходной день обнаружил автомобиль, водитель которого, вероятно, причастен к смертельному ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Белой Церкви.

"Вчера вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что на повороте в село Руда произошло ДТП с пострадавшими. Заявитель сообщил, что на месте ДТП лежит неизвестный без признаков жизни. Транспортное средство отсутствует, однако на дороге остался знак от автомобиля марки Mercedes, похожий на логотип микроавтобуса", - рассказали в полиции.

Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся 01

Быстро приехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили 27-летнего пострадавшего без признаков жизни.

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Около полуночи в селе Великополовецкое патрульный полицейский, находясь вне службы, обнаружил автомобиль, который подпадал под ориентировку.

Водителя транспортного средства разыскали сотрудники отдела полиции, которые в дальнейшем выяснили, что водитель этого автомобиля совершил ДТП и скрылся с места совершения ДТП.

Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся 02

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Респект патрульному! Этого человека, по-моему, даже в сердцах "мусором" не назовут.
  • nord west 73790a67
    От така поліція нам потрібна, а не твої злодії-генерали, Аваков.
  • Лысый коротышка
    Ага, от тільки щоб не вийшло, як іноді в США буває при порушенні процесуальних правил - був не наслужбі, а значить не рахується і водія треба відпустити.
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