Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция. ФОТО

В Санкт-Петербурге в муниципальном округе "Смольнинское" депутат Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина, который повесили вместо портрета Александра Пушкина. После этого к нему приехали пятеро сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Фонтанка".

Полиции муниципальный депутат пояснил, что 16 октября разместил на стене муниципального образования принадлежащий ему портрет поэта Александра Пушкина. Вечером в среду он прибыл в помещение МО и обнаружил пропажу изображения. Вместо него, как говорится в данном народным избранником объяснении, висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта.

В комментарии "Фонтанке" Юферев пояснил, что в здание совета примерно через час после вызова прибыли порядка пяти сотрудников полиции. "Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет - вызывали полицию четыре раза, никто не приехал. Два часа ждали", - рассказал депутат.

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