С погибшим в зоне ООС воином 80-й ОДШБр Иваном Горошко простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 ноября, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла города Львов состоялось прощание с Иваном Сергеевичем Горошко, 07.07.1999 года рождения, уроженцем города Знаменка Кировоградской области, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который трагически погиб 16 ноября при исполнении им служебных обязанностей во время несения службы по охране базового лагеря в районе пгт Станица Луганская. Обстоятельства гибели выясняются (продолжается следствие).