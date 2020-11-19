Львовский областной госпиталь ветеранов войн получит кислородное оборудование от Фонда Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы. В медицинское учреждение, которое лечит больных коронавирусом, будет поставлено кислородное оборудование, приобретенное Фондом Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко заявил, что кислородную станцию, которая может автономно производить кислород, будут использовать как совершенно альтернативный источник кислорода для реанимационных больных.

"Мы будем делать все для того, чтобы больницы получали кислород. Мы уверены, что каждый кислородный концентратор, каждая станция будет спасать десятки, сотни пациентов. Мы передаем их в надежные руки", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что сейчас все усилия и ресурсы государство должно направить на борьбу с коронавирусом, защиту медиков и поддержку людей: "Те, кто работает с коронавирусными пациентами, должны получать 300% заработной платы. Если врач сейчас получает 8 тыс., он должен получать 24. Если этого не будет, пусть 5%, пусть 10%, но не выдержат и поедут в Польшу, где так же нужны, но там платят другие деньги", - отметил Порошенко.

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"Врач должен быть застрахован. Он должен чувствовать, что если государство и власть не заботятся, то народ будет заботиться о них, поскольку речь идет о том, чтобы выжить", - добавил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко заявил, политсила будет требовать созвать внеочередную сессию парламента.

"Мы будем требовать обеспечения в государственном бюджете уже в этом году расходов на эти направления. Мы будем требовать остановки кражи средств через программы "великого крадівництва". За это перед украинским народом должен быть ответ", - подчеркнул Порошенко.

Также пятый президент считает, что своевременное массовое тестирование и изоляция выявленных инфицированных позволили бы избежать локдауна, который грозит экономическим коллапсом государства.

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