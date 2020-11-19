По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Мемориал выполнен по уникальному эскизу под названием "Несокрушимые духом", который нарисовала дочь погибшего бойца Владимира Ложешникова - Дарья. Девушка победила в городском конкурсе по разработке концепции комплекса памяти погибших участников АТО на востоке Украины. В то время ей было 16 лет.
Капитан милиции в запасе Ложешников Владимир Иванович - бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью против личности УУР УМВД Украины в Черкасской области- в 2014 году выполнял служебно-боевые задачи в зоне АТО в составе батальона оперативного значения "Донбасс" Национальной гвардии Украины. Погиб при исполнении обязанностей военной службы в городе Иловайск. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.
Поклониться памяти погибших пришли представители городской и областной власти, руководство областной полиции, военные и община города. Присутствующие почтили погибших минутой молчания, был проведен молебен за упокой души умерших и состоялось возложение цветов.