Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm. ФОТО

Комплекс "Наводчик-2" расположен на оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта. Ранее такой комплекс использовали в Армении и в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщает международное разведывательной сообщество InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

В состав "Наводчика-2" входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

Первая информация о фиксации этого комплекса на Донбассе появилась в отчете СММ ОБСЕ №272 / 2020 от 14 ноября 2020 года.

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InformNapalm получил визуальное подтверждение этой текстовой информации. Благодаря фото с БПЛА удалось подтвердить, что новейший российский комплекс "Наводчик-2" действительно используется на Донбассе. Рядом со станцией управления также были замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

Комплекс "Наводчик-2" поступил на вооружение МО РФ в 2014 году. Его сразу перебросили в Армению на 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте МО РФ касалась в основном только Армении. Лишь несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории 4-й оккупационной военной базы РФ, которая развернута в Цхинвальском регионе Грузии.

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