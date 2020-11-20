Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Командования ОС ВСУ в Facebook.
Мероприятие состоялось на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области. Воины-"протитанкисты" демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, которые они совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений.
"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщиков, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", - сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.
"Особенностью данного мероприятия стал тот факт, что артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет военнослужащий-женщина, младший лейтенант Карина Н. Ее правильные и своевременные команды позволяли подчиненным действовать уверенно. А это в условиях дефицита времени, всегда является решающим в успехе операции", - отметил командующий.
Он также добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, отношение к занятию командных должностей женщинами несколько изменилось.
"Сейчас ситуация изменилась: как в Вооруженных Силах Украины, так и в обществе уже воспринимают тот факт, что женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений", - подчеркнул Наев.
Слова командующего подтвердили и результаты проверки. Благодаря добросовестности и инициативе командира все задачи подразделением были выполнены успешно. Воины-"протитанкисты" в очередной раз доказали, что всегда готовы к выполнению боевых задач.
Фото: Командование ОС ВСУ/Facebook