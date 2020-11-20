Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси. ФОТОрепортаж

Следком Беларуси заявляет, что в Гродно взорвали автомобиль милиционера, личные данные которого ранее были размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.

"По данным следствия, 20 ноября около 01:30 часов в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграмм-каналов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

Напомним, ранее Telegram-rанал Nexta опубликовал данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям. Авторы канала сообщили, что получили информацию "благодаря киберпартизанам". В гугл-таблице, опубликованной Nexta, были указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.

Ранее Беларусь внесла основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Life в список причастных к терроризму. Также был задержан администратор Telegram-канала "Белые халаты".

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