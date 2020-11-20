Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Патрульные в Кривом Роге задержали агрессивного мужчину, который бегал по улице с ножом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня в 9 утра на линию 102 обратилась встревоженная горожанка и сообщила, что на улице Эдуарда Фукса возле супермаркета бегает мужчина с ножом и ведет себя неадекватно. Патрульные немедленно прибыли на место и обнаружили правонарушителя, на которого указали граждане.

При виде полицейских мужчина начал нервничать и попытался избежать беседы с инспекторами.

Патрульные не выпускали из поля зрения хулигана. Во время разговора с полицейскими мужчина сказал, что у него нож и сразу взял лезвие в руки.

Инспекторы требовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако, правонарушитель никак не реагировал и резко побежал в направлении школы.

После непродолжительного преследования патрульные остановили правонарушителя и задержали его. К нему применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции.

Напомним, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".

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