В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.
Прощание проходило в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.
Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа – Ред.), "Рома, ты герой!".
Также люди кричали: "Не забудем, не простим!" Некоторые также читали молитву "Отче наш".
Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.