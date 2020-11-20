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В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко, которого избили до смерти за бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

Прощание проходило в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа – Ред.), "Рома, ты герой!".

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 01

Также люди кричали: "Не забудем, не простим!" Некоторые также читали молитву "Отче наш".

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 02
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 03

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

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Топ комментарии

  • ЯЗНАЮ Яумный
    ... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
  • Oljik
    Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
  • Старый зольдат
    Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
    - Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
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