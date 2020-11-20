В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове гражданин Жило, угрожавший взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, таки подорвал ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

В соцсетях появилась видеозапись момента взрыва гранаты.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ранее стало известно, что сегодня днем, 20 ноября, в Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены. Во время переговоров мужчина таки подорвал гранату. В результате взрыва он получил осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти левой руки. Правонарушитель был задержан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове мужчина угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, - источник







"Полиция Харькова устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Слободском районе. Предварительно, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Никто из граждан не пострадал. 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет", - сообщили позже в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.