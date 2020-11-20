На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
По легенде, противник совершил десантирование подразделения парашютным способом в тыл наших войск. После обнаружения вражеского десанта командир бригады принял решение на применение противодесантной резерва.
Сначала артиллерия и дежурные средства армейской авиации нанесли огневое поражение по вражескому десанту, заблокировав его на исходных рубежах, а дальше за дело взялись главные силы противодесантного резерва, которые завершили уничтожение условного противника.
Главная цель занятия заключалась в выработке единого подхода относительно порядка действий сил и средств противодесантного резерва, а также совершенствование навыков командиров в управлении действиями подразделений. По словам руководителя занятий поставленные цели достигнуты в полном объеме.