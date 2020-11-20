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На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта. ФОТОрепортаж

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На одном из военных полигонов оперативно-тактической группировки "Восток" состоялись инструкторско-методические занятия с руководящим составом воинских частей и командирами подразделений по действиям ротного-тактической группы в составе противодесантной резерва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 01

По легенде, противник совершил десантирование подразделения парашютным способом в тыл наших войск. После обнаружения вражеского десанта командир бригады принял решение на применение противодесантной резерва.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 02
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 03

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На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 04

Сначала артиллерия и дежурные средства армейской авиации нанесли огневое поражение по вражескому десанту, заблокировав его на исходных рубежах, а дальше за дело взялись главные силы противодесантного резерва, которые завершили уничтожение условного противника.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 05
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 06
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 07

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Главная цель занятия заключалась в выработке единого подхода относительно порядка действий сил и средств противодесантного резерва, а также совершенствование навыков командиров в управлении действиями подразделений. По словам руководителя занятий поставленные цели достигнуты в полном объеме.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 08
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 09

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