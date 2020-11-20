На Львовщине задержан экс-сотрудник МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника одного из районных отделов Главного управления МВД во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, экс-правоохранитель требовал 135 тыс. гривен за содействие в непривлечении к уголовной ответственности участников ОПГ. Также он обещал в дальнейшем не принимать меры реагирования на действия группировки, которая, в частности, изготовляла и сбывала тяжелые наркотики. В 2013 году злоумышленника разоблачили после передачи всей суммы взятки. Для избежания правосудия, фигурант скрывался на территории РФ.

Сотрудники СБУ получили информации о том, что взяточник планировал вернуться на Львовщину. Бывшего правоохранителя задержали на территории Украины.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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