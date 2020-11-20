Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами. КАРТА

На судне находилось 69 нелегалов из стран юго-восточной Европы. Полиция Великобритании арестовала троих членов экипажа, двое из которых - граждане Украины.

Об этом сообщает Департамент Национальной полиции по противодействию преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции, информирует Цензор.НЕТ.

"18 ноября у побережья Восточной Англии пограничные силы при координации с Национальным агентством борьбы с преступностью (National Crime Agency - NCA) Великобритании задержали рыболовецкое судно. На нем находилось 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы. Трое членов экипажа, в том числе двое граждан Украины, арестованы по подозрению в содействии нелегальной миграции", - сказано в сообщении.

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"Сейчас мы совместно с британскими коллегами из NCA проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию этого канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и вовлечения украинцев в преступную деятельность. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми", - рассказал начальник департамента Сергей Пантелеев.

Он добавил, что, по данным МИД Украины, в греческих и итальянских тюрьмах отбывают наказание более 200 украинцев.

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"Задержанных условно можем разделить на две группы: обманутые вербовщиками жертвы торговли людьми и сообщники контрабандистов, которые сознательно шли на совершение преступления. Поэтому нами уже инициировано создание совместной оперативной группы под эгидой Европола (участники - Украина, Греция, Италия, Грузия, Турция, Словакия), и идет подготовка к созданию международной многосторонней следственной группы", - сказал Пантелеев.