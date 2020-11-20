СБУ разоблачила таможенника на содействии контрабанде в Молдову янтаря на $17 тыс. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факт организации коррупционной схемы с незаконной переправки за границу оптовых партий янтаря.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, старший государственный инспектор таможенного поста "Днестр" наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных контрабандистов янтаря. За деньги чиновник обеспечивал дельцам беспрепятственное перемещение "солнечного камня" через госграницу. К противоправной деятельности фигурант привлек посредника.

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Сотрудники СБУ задокументировали факты получения таможенником взяток за создание "зеленого коридора" для перенаправления в соседнюю страну 10 килограммов янтаря, предварительно оцененного экспертами минимум в 17 000 долларов.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" после передачи второй части взятки.









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В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры, при содействии руководства Подольской таможни.