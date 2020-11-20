Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке сотрудника аппарата Львовского окружного административного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, госслужащий за вознаграждение обещал гражданину, осужденному к 3 годам лишения свободы, помочь в отмене приговора суда первой инстанции и пересмотре дела в его пользу. Для этого чиновник якобы планировал воспользоваться личными знакомствами в коллегии судей Львовского апелляционного суда. Свои услуги сотрудник суда оценил в 3 тыс. долларов.

Задержали чиновника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Львова во время получения всей суммы взятки.

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Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение госслужащему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.

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