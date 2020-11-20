24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину. ФОТОрепортаж

Сегодня в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила состоялись торжества по случаю возвращения личного состава части из района проведения операции Объединенных сил к месту постоянной дислокации во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Встретить украинских защитников пришли народные депутаты Верховной Рады Украины, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, заместитель командующего оперативного командования "Запад" полковник Владимир Горбатюк, а также представители местной и районной власти.





Командир бригады полковник Сергей Поступальский поблагодарил подчиненных за то, что они честно и достойно выполняли свой воинский долг на Донбассе. "Я горжусь, что являюсь командиром этой бригады. Мы выполнили все боевые задачи по обороне украинской земли. Сейчас у нас будет заслуженный отдых, проведем время в семейном кругу, а дальше - будем готовиться к дальнейшим задачам", - сказал Поступальский.

Военнослужащих бригады наградили орденами и медалями Президента Украины, министра обороны, начальника Генерального штаба и другими военными наградами.







24-я ОМБр имени короля Даниила последние полгода выполняла задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил. К сожалению, бригада имеет одну потерю: от вражеской мины погиб младший лейтенант Тарас Матвиив. Впоследствии Президент присвоил ему посмертно звание Героя Украины.