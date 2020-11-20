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24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину. ФОТОрепортаж

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Сегодня в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила состоялись торжества по случаю возвращения личного состава части из района проведения операции Объединенных сил к месту постоянной дислокации во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 01

Встретить украинских защитников пришли народные депутаты Верховной Рады Украины, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, заместитель командующего оперативного командования "Запад" полковник Владимир Горбатюк, а также представители местной и районной власти.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 02
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 03

Командир бригады полковник Сергей Поступальский поблагодарил подчиненных за то, что они честно и достойно выполняли свой воинский долг на Донбассе. "Я горжусь, что являюсь командиром этой бригады. Мы выполнили все боевые задачи по обороне украинской земли. Сейчас у нас будет заслуженный отдых, проведем время в семейном кругу, а дальше - будем готовиться к дальнейшим задачам", - сказал Поступальский.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 04

Военнослужащих бригады наградили орденами и медалями Президента Украины, министра обороны, начальника Генерального штаба и другими военными наградами.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 05
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 06
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 07

24-я ОМБр имени короля Даниила последние полгода выполняла задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил. К сожалению, бригада имеет одну потерю: от вражеской мины погиб младший лейтенант Тарас Матвиив. Впоследствии Президент присвоил ему посмертно звание Героя Украины.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 08

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