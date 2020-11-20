По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских. ФОТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в детский центр возмутился, что на стенах нарисованы Тор и Капитан Америка. Он потребовал заменить их "настоящими национальными героями".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Детский центр Кадыров инспектировал во время визита в г. Курчалой. Увидев на стенах изображения Мстителей, он возмутился.

"Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.

Теперь на месте Тора и Капитана Америки - портреты героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших с русскими: шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Байсангура Беноевского.

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Нашлось место среди чеченских супергероев и для отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова - первого президента Чеченской республики, муфтия Чеченской Республики Ичкерия, который перешел на сторону федеральной власти во время второй чеченской войны и был убит в 2004 году при помощи взрывного устройства.







