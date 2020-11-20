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По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских. ФОТО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в детский центр возмутился, что на стенах нарисованы Тор и Капитан Америка. Он потребовал заменить их "настоящими национальными героями".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Детский центр Кадыров инспектировал во время визита в г. Курчалой. Увидев на стенах изображения Мстителей, он возмутился.

"Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.

Теперь на месте Тора и Капитана Америки - портреты героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших с русскими: шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Байсангура Беноевского.

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Нашлось место среди чеченских супергероев и для отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова - первого президента Чеченской республики, муфтия Чеченской Республики Ичкерия, который перешел на сторону федеральной власти во время второй чеченской войны и был убит в 2004 году при помощи взрывного устройства.

По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 01
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 02
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 03
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 04

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